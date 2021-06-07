2021 Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104850679

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104850679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü , Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,28465

Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1102199

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850679

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,28465

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1102199

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,2215

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1016716

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52