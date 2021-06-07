2021 Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104850679
104850679 | Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104850679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü , Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,28465
Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Hacettepe Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1102199
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104850679
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 235,28465
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1102199
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,2215
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1016716
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52