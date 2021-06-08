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2021 Hacettepe Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850537

104850537 | Hacettepe Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hacettepe Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850537

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hacettepe Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi     Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 104850537 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 290,48338

Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Hacettepe Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 542855

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850537   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,48338

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 542855

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,82325

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  534335

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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