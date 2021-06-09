2021 Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850449
104850449 | Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 104850449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 307,59384
Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Tavan Puan: ---
Hacettepe Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Başarı Sıralaması: 427758
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104850449
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 307,59384
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 427758
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,76173
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 494558
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72