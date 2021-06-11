2021 Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 104850113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 95+3 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 98 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 256,89411

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 850339

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850113

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,89411

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 850339

Kontenjan 2020 – 2021 : 95+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,92156

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 854817

Kontenjan 2019: 95+3

Yerleşen 2019: Doldu-98