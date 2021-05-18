2021 Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü tercih kod numarası 104810195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Türk Halkbilimi Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Halkbilimi Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Türk Halkbilimi Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Taban Puanı: 306,58279

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Tavan Puan: 422,38086

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 187751

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810195

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,58279

Tavan Puan: 422,38086

Başarı Sıralaması: 187751

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,37627

Tavan Puan: 376,42221

Başarı Sıralaması: 199431

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,10135

Tavan Puan: 393,29041

Başarı Sıralaması : 209000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,2399

Tavan Puan: 397,98021

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 145553

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.