2021 Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201910509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 201910509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 258,53829

Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 399,97972

Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 59914

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910509

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,53829

Tavan Puan: 399,97972

Başarı Sıralaması: 59914

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: 51

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,79672

Tavan Puan: 388,88380

Başarı Sıralaması: 59409

Kontenjan 2019: 24+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,8425

Tavan Puan: 330,34266

Başarı Sıralaması : 52000

Kontenjan 2018 : 24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 365,74852

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 42+0

Yerleşen 2017 : 32

Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.