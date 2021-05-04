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2021 Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910369

201910369 | Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201910369

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Haliç Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201910369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 258,84665

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 300,64579

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 386003

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201910369   

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,84665

Tavan Puan: 300,64579

Başarı Sıralaması: 386003

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,6344

Tavan Puan: 253,42334

Başarı Sıralaması:  393315

Kontenjan 2019:  37+0

Yerleşen 2019: 37

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,01837

Tavan Puan: 244,00624

Başarı Sıralaması :  388000

Kontenjan 2018 :  24+0

Yerleşen 2018 : 24

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,03083

Tavan Puan: 279,66669

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  531965

Kontenjan 2017 :  33+0

Yerleşen 2017 : 33

taban-puan.jpg

Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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