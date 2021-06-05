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2021 Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105090097

105090097 | Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105090097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Suruç Meslek Yüksekokulu   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü tercih kod numarası 105090097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü , Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Taban Puanı: 217,03723

Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   Atçılık ve Antrenörlüğü  Bölümü Başarı Sıralaması: 1340196

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090097   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Suruç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,03723

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1340196

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,66274

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1256462

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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