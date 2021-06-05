2021 Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105090097
105090097 | Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 105090097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 217,03723
Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---
Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1340196
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105090097
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Suruç Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 217,03723
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1340196
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,66274
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1256462
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31