2021 Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050657
105050657 | Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 105050657 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 190,57616
Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---
Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1694988
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105050657
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Suruç Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 190,57616
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1694988
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194,17415
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1658618
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52