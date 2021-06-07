2021 Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050648

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 105050648 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Birecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 28 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050648

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Birecik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 28

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-31