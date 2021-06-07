2021 Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105050127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 239,38713

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1052616

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050127

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,38713

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1052616

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,26452

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 939329

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41