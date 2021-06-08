2021 Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050887
105050887 | Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105050887 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi , Devlet , İnşaat Teknolojisi Bölümü , Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 212,51158
Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Harran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1401915
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105050887
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 212,51158
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1401915
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,45961
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1173513
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47