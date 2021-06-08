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  3. 2021 Harran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050754

2021 Harran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050754

105050754 | Harran Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050754

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 105050754 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 205,89416

Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1494873

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050754   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,89416

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1494873

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,80429

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1470226

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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