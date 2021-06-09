2021 Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050666

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 105050666 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 221,74125

Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1277277

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050666

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,74125

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1277277

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,99065

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1237448

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47