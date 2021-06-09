2021 Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105090087

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 105090087 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 261,71861

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 798844

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090087

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 261,71861

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 798844

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,14011

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 733997

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31