2021 Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050851

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 105050851 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 299,90292

Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 476272

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050851

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,90292

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 476272

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,49306

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 512655

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52