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2021 Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050851

105050851 | Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Harran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105050851

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi     Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 105050851 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü , Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 299,90292

Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Harran Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 476272

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050851   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,90292

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 476272

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,49306

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  512655

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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