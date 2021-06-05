2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107751687

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 107751687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 203,61849

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1527300

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751687

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,61849

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1527300

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,46993

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1536365

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52