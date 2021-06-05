2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107751051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107751051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi Bölümü , Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 235,43787

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1100335

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751051

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Antakya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,43787

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1100335

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,24334

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1081200

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36