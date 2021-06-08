2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107790212

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Samandağ Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 107790212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Samandağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 265,78487

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 757821

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790212

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Samandağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,78487

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 757821

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,75382

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 795862

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31