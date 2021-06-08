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2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107751448

107751448 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107751448

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi     Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 107751448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 16 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751448   

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 16

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-15

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