2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107750089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 107750089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 194,81351

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1649331

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107750089

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Antakya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,81351

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1649331

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189,37444

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1711911

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41