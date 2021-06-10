2021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107790271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 107790271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 205,95952

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1493954

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790271

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,95952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1493954

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---