2021 Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150462

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105150462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 207,79826

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1467809

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150462

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,79826

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1467809

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,07857

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1363516

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31