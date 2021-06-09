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2021 Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150638

105150638 | Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150638

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum  ilinde bulunan Hitit Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü tercih kod numarası 105150638 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi   , Devlet , Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban Puanı: 175,78671

Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Tavan Puan: ---

Hitit Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Başarı Sıralaması: 1740682

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150638   

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 175,78671

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1740682

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185,29073

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1737206

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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