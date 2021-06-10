2021 Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105150559

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 105150559 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 218,63206

Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1318995

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150559

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,63206

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1318995

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,00601

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1110892

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62