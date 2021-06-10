2021 Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tercih kod numarası 105150505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü , Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanı: 230,01189

Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Tavan Puan: ---

Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 1168114

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105150505

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,01189

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1168114

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,45129

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1065257

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57