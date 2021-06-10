2021 Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105190069

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 105190069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmetler Bölümü , Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 228,91081

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 1182229

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190069

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Sungurlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,91081

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1182229

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,3597

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1079650

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41