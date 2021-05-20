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2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulu. Türk-Kazak Üni. Rus Dili ve Edebiyatı Öğr. Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910264

403910264 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulu. Türk-Kazak Üni. Rus Dili ve Edebiyatı Öğr. Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910264

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 403910264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 307,31720

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910264   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 307,31720

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 366,99318

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 284,48356

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,86124

Tavan Puan: 297,06661

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  76207

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 15

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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