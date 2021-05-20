2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulus Türk-Kazak Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 403910255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 258,80914

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 396,00424

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 59819

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910255

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,80914

Tavan Puan: 396,00424

Başarı Sıralaması: 59819

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,61868

Tavan Puan: 311,27674

Başarı Sıralaması: 71516

Kontenjan 2019: 15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,6137

Tavan Puan: 313,37405

Başarı Sıralaması : 54100

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,66936

Tavan Puan: 313,28643

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52481

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.