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2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulus Türk-Kazak Üni. Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910361

403910361 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulus Türk-Kazak Üni. Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910361

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 403910361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 214,79412

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 252,41340

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 775643

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403910361   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,79412

Tavan Puan: 252,41340

Başarı Sıralaması: 775643

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,46572

Tavan Puan: 358,57286

Başarı Sıralaması:  842818

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,02933

Tavan Puan: 285,47547

Başarı Sıralaması :  591000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,0866

Tavan Puan: 380,19660

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  398498

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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