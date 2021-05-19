2021 Hoca Ahmet Yesevi Ulus Türk-Kazak Üni. Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 403910361
403910361 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 403910361 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 214,79412
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 252,41340
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 775643
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 403910361
ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 214,79412
Tavan Puan: 252,41340
Başarı Sıralaması: 775643
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,46572
Tavan Puan: 358,57286
Başarı Sıralaması: 842818
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,02933
Tavan Puan: 285,47547
Başarı Sıralaması : 591000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,0866
Tavan Puan: 380,19660
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 398498
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.