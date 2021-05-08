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2021 İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610069

208610069 | İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208610069

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İbn Haldun Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 208610069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 381,17321

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 476,75600

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 66108

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610069   

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,17321

Tavan Puan: 476,75600

Başarı Sıralaması: 66108

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,67674

Tavan Puan: 402,89627

Başarı Sıralaması:  63763

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,39559

Tavan Puan: 427,45071

Başarı Sıralaması :  59100

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,48869

Tavan Puan: 417,18949

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  47304

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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