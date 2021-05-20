2021 İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 208610113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tercih kod numarası 208610113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İbn Haldun Üniversitesi , Vakıf , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban Puanı: 444,0905

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Tavan Puan: 480,40732

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 6490

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208610113

ÜNİVERSİTE: İbn Haldun Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 444,0905

Tavan Puan: 480,40732

Başarı Sıralaması: 6490

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,11069

Tavan Puan: 461,39515

Başarı Sıralaması: 12572

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 332,99582

Tavan Puan: 438,11377

Başarı Sıralaması : 27600

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İbn Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.