2021 Başkent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2006904902021 Başkent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2006904912021 Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007100292021 Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007104532021 Beykent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007904352021 Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2007904422021 Beykent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007904852021 Beykent Üniversitesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2007904862021 Çağ Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2010507172021 Çağ Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201050718
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2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 202110683

202110683 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan | 202110683

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202110683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 383,054

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 451,86049

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 20454

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110683   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,054

Tavan Puan: 451,86049

Başarı Sıralaması: 20454

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,82195

Tavan Puan: 423,87422

Başarı Sıralaması:  30179

Kontenjan 2019:  36+0

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,25421

Tavan Puan: 432,06803

Başarı Sıralaması :  17800

Kontenjan 2018 :  36+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,16488

Tavan Puan: 466,92846

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  21842

Kontenjan 2017 :  36+0

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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