2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202110717
202110717 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202110717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 48+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 400,94874
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 462,81615
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 15434
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110717
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 400,94874
Tavan Puan: 462,81615
Başarı Sıralaması: 15434
Kontenjan 2020 – 2021 : 48+0
Yerleşen 2020 – 2021: 48
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,38514
Tavan Puan: 448,93796
Başarı Sıralaması: 17209
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 392,56132
Tavan Puan: 446,77475
Başarı Sıralaması : 13300
Kontenjan 2018 : 45+0
Yerleşen 2018 : 45
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,46692
Tavan Puan: 469,70300
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12133
Kontenjan 2017 : 45+0
Yerleşen 2017 : 45
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.