2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202110938

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 202110938 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 484,26519

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 516,57434

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 2431

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110938

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 484,26519

Tavan Puan: 516,57434

Başarı Sıralaması: 2431

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 478,6478

Tavan Puan: 498,09031

Başarı Sıralaması: 2658

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 463,96165

Tavan Puan: 488,44970

Başarı Sıralaması : 2880

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,86048

Tavan Puan: 476,28470

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 1991

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.