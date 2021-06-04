2021 İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105370313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105370313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 253,41365

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 888761

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105370313

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 253,41365

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 888761

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,34907

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 824873

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82