2021 İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105370313
105370313 | İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105370313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 253,41365
İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
İnönü Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 888761
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105370313
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 253,41365
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 888761
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,34907
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 824873
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: Doldu-82