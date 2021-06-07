2021 İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105350575

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105350575 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 249,60766

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

İnönü Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 932190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350575

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Malatya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,60766

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 932190

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,42978

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 886131

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57