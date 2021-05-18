2021 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105330289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105330289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 316,57087

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 4

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 150534

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105330289

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 316,57087

Tavan Puan: 4

Başarı Sıralaması: 150534

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,69113

Tavan Puan: 361,31155

Başarı Sıralaması: 143504

Kontenjan 2019: 130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,69407

Tavan Puan: 389,98673

Başarı Sıralaması : 124000

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,41733

Tavan Puan: 375,33593

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 88209

Kontenjan 2017 : 140+4

Yerleşen 2017 : 144

İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.