2021 İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105330289
105330289 | İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105330289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 316,57087
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 4
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 150534
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105330289
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 316,57087
Tavan Puan: 4
Başarı Sıralaması: 150534
Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4
Yerleşen 2020 – 2021: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,69113
Tavan Puan: 361,31155
Başarı Sıralaması: 143504
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,69407
Tavan Puan: 389,98673
Başarı Sıralaması : 124000
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,41733
Tavan Puan: 375,33593
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 88209
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.