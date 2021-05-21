2021 İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310055
105310055 | İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 105310055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 397,86733
İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 451,36184
İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16288
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310055
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 397,86733
Tavan Puan: 451,36184
Başarı Sıralaması: 16288
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,55299
Tavan Puan: 455,81593
Başarı Sıralaması: 17709
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,61962
Tavan Puan: 449,74007
Başarı Sıralaması : 16500
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,11576
Tavan Puan: 484,35474
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13794
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.