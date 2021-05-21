2021 İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 105310055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 397,86733

İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 451,36184

İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16288

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310055

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,86733

Tavan Puan: 451,36184

Başarı Sıralaması: 16288

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,55299

Tavan Puan: 455,81593

Başarı Sıralaması: 17709

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,61962

Tavan Puan: 449,74007

Başarı Sıralaması : 16500

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,11576

Tavan Puan: 484,35474

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13794

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.