2021 İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310734

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 105310734 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 407,98048

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 446,72657

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8924

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310734

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,98048

Tavan Puan: 446,72657

Başarı Sıralaması: 8924

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,64969

Tavan Puan: 466,78599

Başarı Sıralaması: 8677

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,45892

Tavan Puan: 467,61140

Başarı Sıralaması : 6580

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,11072

Tavan Puan: 469,69788

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11385

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.