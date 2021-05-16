2021 İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310734
105310734 | İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 105310734 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 407,98048
İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 446,72657
İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8924
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105310734
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 407,98048
Tavan Puan: 446,72657
Başarı Sıralaması: 8924
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,64969
Tavan Puan: 466,78599
Başarı Sıralaması: 8677
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 407,45892
Tavan Puan: 467,61140
Başarı Sıralaması : 6580
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,11072
Tavan Puan: 469,69788
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11385
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.