2021 İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105351104
105351104 | İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 105351104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 237,99097
İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---
İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1069322
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105351104
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Malatya Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 237,99097
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1069322
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,23821
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1016494
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62