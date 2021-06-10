2021 İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105351104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 105351104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 237,99097

İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

İnönü Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1069322

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105351104

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Malatya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,99097

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1069322

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,23821

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1016494

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62