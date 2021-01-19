Pandemi sürecinde tedbir amacıyla ÖSYM'nin tüm kalan sınavları ertelenmişti. 18 Ocak'ta ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıklayan ÖSYM 2021 sınav takvimini de yayımladı. Bununla birlikte 2021 yılında İSG 1 sınavına girmek isteyen adaylar sınav tarihi ve başvurular hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bizler de sizler için İSG sınav tarihi başvuru tarihi, geç başvuru tarihi ve sonuç tarihi hakkında bilgileri haberimizde derledik.

2021 İSG 1 SINAVI NE ZAMAN?

İSG 2021 ne zaman yapılacak? 2021 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı iki kez gerçekleştirilecek. Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021’de, ikincisi ise 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak düzenlenecek.

İSG 2021 BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

İSG sınavı için başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak ve 31 Mart tarihinde sona erecek.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geç başvuru günü 8 Nisan 2021 tarihi olarak belirtildi. Adaylar başvurularını 1 gün içinde yapabilecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Haziran 2021'de sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanacak.