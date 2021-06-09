2021 Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202050144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Odyometri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü tercih kod numarası 202050144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi , Vakıf , Odyometri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban Puanı: 290,41385

Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Tavan Puan: ---

Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Başarı Sıralaması: 543368

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202050144

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,41385

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 543368

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,8079

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 502041

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4