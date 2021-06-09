2021 Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202050338
202050338 | Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Işık Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202050338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Işık Üniversitesi , Vakıf , Optisyenlik Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 196,7615
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1624194
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202050338
ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 196,7615
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1624194
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,81011
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1606943
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: Doldu-8