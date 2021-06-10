2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1028900572021 Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1086505542021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509482021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027509412021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1018701712021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1018502462021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1003511372021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2097100592021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2097100572021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209710058
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202090249

2021 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202090249

202090249 | Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202090249

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Işık Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 202090249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Işık Üniversitesi   , Vakıf , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 1 kişi yerleşmiştir.

Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Işık Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202090249   

ÜNİVERSİTE: Işık Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 1

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT