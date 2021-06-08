2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552709
112552709 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112552709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 207,89459
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1466422
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112552709
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Isparta Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 207,89459
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1466422
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,94708
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1498257
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: Doldu-113