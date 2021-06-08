2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552472

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 112552472 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 248,18522

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 948651

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552472

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,18522

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 948651

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,0193

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 942476

Kontenjan 2019: 110+3

Yerleşen 2019: Doldu-113