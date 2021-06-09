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2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552206

112552206 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü tercih kod numarası 112552206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü , Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü Taban Puanı: 216,91824

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Ormancılık ve Orman Ürünleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1341803

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552206   

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,91824

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1341803

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,49359

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1679480

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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