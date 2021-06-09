2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112552215
112552215 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 112552215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 226,00788
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1220300
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112552215
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,00788
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1220300
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,70034
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1501975
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31