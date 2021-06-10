2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban, Tavan Puan | 112572407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 112572407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü , Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 217,27618

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1336914

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112572407

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,27618

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1336914

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,03239

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1293730

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52